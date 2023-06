“Con le ali sotto ai piedi”, Grosseto capitale della Vespa: raduno di due giorni in città

Grosseto. Entusiasmo alle stelle per l’ormai storico raduno nazionale della Vespa “Con le ali sotto i piedi“, promosso dal Vespa Club di Grosseto. I patiti del più famoso scooter del mondo arriveranno da tutta Italia sabato 24 e domenica 25 giugno per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento.

“Con questa iniziativa Grosseto diventa la capitale della ‘Vespa’ a livello nazionale, con un corteo di vespisti composto da oltre 150 partecipanti provenienti da tutta Italia – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale -. Due giorni suggestivi ed attraenti per gli amanti delle due ruote e non. Il raduno permetterà non solo di tornare indietro nel tempo e di ripercorrere quegli anni che hanno fatto della Vespa un simbolo nazionale, ma anche di scoprire la bellezza della nostra città, promuovendo la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della nostra terra”.

Il programma

L’appuntamento è per sabato 24 giugno, alle 13.30, in piazza del Popolo. La stessa ospiterà nell’adiacente area del bar Lo Chalet l’iscrizione alla manifestazione. Il parcheggio adiacente verrà tenuto a disposizione dell’evento dalle 13.00 fino alle 16.30.

La partenza è prevista per le 16.30 alla volta di un giro turistico tra le campagne e i borghi della Maremma toscana, passando da piazza della Vasca, via Roma, via Aurelia Nord, via della Pace, via Emilia, via Senese e attraversando l’abitato di Roselle. Il corteo proseguirà per la Strada dello Sbirro, la vecchia Aurelia, Braccagni per poi arrivare a Montepescali. Dopo una breve sosta, i vespisti arriveranno alle 19.30 a Marina di Alberese per un apericena nel Parco regionale della Maremma a “La viola gastronomia”, tra la pineta e la duna.

Il raduno nazionale proseguirà, poi, domenica 25 giugno.

I partecipanti partiranno alle 10.30 dal parcheggio di piazza del Popolo. Come per il sabato, lo stesso ospiterà nell’adiacente area del bar Lo Chalet l’iscrizione alla manifestazione. Il parcheggio verrà tenuto a disposizione dell’evento dalle 7.30 alle 10.30. Il corteo percorrerà via Manetti per entrare a porta Corsica, proseguendo poi su via Mazzini (lato teatro) e via Saffi. Si accederà sulle Mura medicee, davanti alla casa circondariale, per un tour panoramico, terminando in via Mazzini all’altezza della Sala Eden. Si proseguirà attraversando corso Carducci, piazza Dante, via Ricasoli, via Saffi, piazza Nassirya, viale Vittorio Fossombroni, viale Generale Paolini, via Bengasi, via Cesare Battisti, via dei Mille, via Aurelia Antica, Ponte Mussolini svoltando poi verso la loicalità Pratini Alti. Dopo un giro panoramico della collina, il corteo percorrerà la strada di Montiano, l’Aurelia, Rispescia, la Strada Provinciale di Alberese, l’attraversamento del ponte ciclo/pedonale sul fiume Ombrone, la Strada della Trappola, la Strada delle Collacchie, svoltando poi per la Strada del Querciolo con destinazione aeroporto. L’arrivo è previsto per le 13.00. All’interno della struttura militare si svolgerà una visita guidata, seguita dal pranzo a conclusione dell’intera manifestazione.

Iscrizioni

Chiunque fosse interessato può iscriversi contattando i numeri 339.5700926 (Luca), 339.3525890 (Frasio), 339.1733300 (Viviano) oppure inviando un’e-mail a luca.burlandi@libero.it.

Per la giornata di sabato, la quota d’iscrizione è di 10 euro e di 25 euro con l’aggiunta dell’apericena nel Parco della Maremma.

Al contrario, per la giornata di domenica, la quota d’iscrizione è di 20 euro e di 30 con l’aggiunta del pranzo all’interno dell’aeroporto militare.

É, inoltre, previsto un pacchetto promozionale per entrambe le giornate al costo di 50 euro.