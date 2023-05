Una nuova sede per La Farfalla: “Premiato l’impegno dei nostri volontari”

Grosseto. Dopo 15 anni di attività nei confronti di chi soffre, La Farfalla, storica associazione grossetana che si occupa di offrire cure palliative, ha una sede tutta sua.

La struttura si trova in via Cimabue 115, a Grosseto, presso Villa Elena Maria.

La nuova sede

La nuova sede è composta da sei monolocali, di cui uno a disposizione di bambini, composti ognuno da un piano cottura, due letti e un bagno privato, che serviranno ad ospitare pazienti della provincia di Grosseto, insieme ad un familiare o ad un caregiver, che necessitano di terapia continuative all’ospedale Misericordia di Grosseto. La struttura è stata resa possibile da una cospicua donazione in denaro di Elena Brozzi, mentre gli arredi sono stati donati dal comitato Uisp di Grosseto.

“In questi anni abbiamo ricevuto tanta solidarietà da istituzioni, enti e privati cittadini e questa è la benzina che ci aiuta ad andare avanti – sottolinea Loriana Landi, presidente de La Farfalla –. Siamo nati 15 anni fa nell’hospice dell’ospedale Misericordia grazie ad una mia idea che ho condiviso con Roberto Martinelli. Abbiamo pensato che ci fosse bisogno di aiutare pazienti in fase terminale: il nostro è un lavoro non retribuito per aiutare persone bisognose. Adesso, finalmente abbiamo una nostra sede e siamo orgogliosi di questo traguardo, raggiunto grazie a donazioni di enti ed istituzioni e ad eventi come ‘La voce di ogni strumento’. La nostra associazione offre aiuto infermeristico e terapie a domicilio, su indicazione della Asl, e abbiamo a disposizione tre psicologi per pazienti, familiari e personale sanitario”.

“Ci tengo a precisare che noi non siamo l’hospice, che si trova all’ospedale Misericordia – continua Loriana Landi -, noi aiutiamo le persone che ci vengono segnalate dalla Asl. Ringrazio tutti i volontari che ci aiutano ad andare avanti“.

“Il nostro regolamento è nato oltre 200 anni fa e ci impone di contribuire al benessere, all’efficienza e alla sicurezza dei cittadini – spiega il Tenente Colonnello dei Carabinieri di Grosseto, Matteo Orefice -, servizi che La Farfalla offre ai grossetani e che noi ringraziamo per questo servizio. Per raggiungere determinati obiettivi la sinergia fra enti è fondamentale”.

“Questa nuova struttura è il frutto di un grande impegno dei volontari de La Farfalla – sottolinea Francesco Bettazzi, vice Comandante della Polizia Municipale di Grosseto -. L’attività dell’associazione tratta situazioni delicate che la sanità pubblica non riesce a seguire in modo adeguato. La nuova sede, inoltre, va a riqualificare una zona periferica della città“.

“L’amministrazione comunale è entusiasta della nascita di questa nuova sede e dell’attività portata avanti da La Farfalla – dichiara il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti -. Non faremo mai mancare il nostro appoggio e la nostra collaborazione all’associazione”.

“So quanto sia difficile fare il volontario perchè non è semplice privarsi del proprio tempo libero per dedicarlo agli altri – aggiunge il dottor Michele Dentamaro, direttore dell’ospedale Misericordia -. Ringrazio tutti i membri de La Farfalla che supportano i pazienti e i loro familiari”.

“Se noi offriamo servizi, è solamente grazie all’impegno delle persone – spiega Tania Barbi, direttrice del Coeso – Società della Salute -. Conosco bene La Farfalla e so come i suoi volontari lavorano. Per supportarla sempre di più stiamo studiando una futura collaborazione insieme al Comune di Grosseto“.

L’inaugurazione

L’inaugurazione della sede de La Farfalla, inizialmente prevista per domenica 21 maggio, è stata rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo, che ha bloccato la macchina organizzativa, coordinata da Adelfia Franchi (conosciuta da tutti come Ady) e che lavora completamente a titolo gratuito per allestire l’evento con musica e spettacolo.