Anniversario del bombardamento di Pasquetta: La Deceris commemora le vittime

Grosseto. Come ormai ogni anno, l’associazione grossetana La Deceris ha ricordato le vittime innocenti del bombardamento avvenuto sulla città di Grosseto nel lunedì di Pasqua del 1943.

La commemorazione

La commemorazione ha visto una semplice deposizione di fiori in piazza Esperanto, luogo simbolo di tale evento dove è collocata una targa in ricordo delle vittime, ed un minuto di raccoglimento da parte dei presenti.

“Questo semplice gesto, seppur simbolico, ci sembra dovuto per non dimenticare le vittime della nostra città dovute ai bombardamenti angloamericani nell’aprile del ’43 – fanno sapere dall’ associazione –. Bombardamenti avvenuti in nome di una liberazione tanto ostentata e discussa in questo periodo, che ha causato però vittime innocenti a fronte di obbiettivi militari, la nostra intenzione è comunque quella di non dimenticare questi fatti incresciosi, nell’intento di costruire una memoria storica condivisa partendo prima di tutto dalla popolazione grossetana”.