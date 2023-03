Guasto in una condotta: possibili disagi in centro e in alcune zone della città

Grosseto. Sta proseguendo incessantemente da questa notte il lavoro di AdF in via Aurelia sud a Grosseto, dove si è verificato un guasto su una delle condotte principali che alimenta la città.

Potranno verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro storico e nel quartiere Gorarella. La fine dell’intervento, molto complesso anche per la presenza di altri sottoservizi, è prevista per le ore 13: tale orario potrebbe subire variazioni a causa di eventuali problematiche che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Una volta concluso l’intervento, inizieranno le manovre di riavvio del flusso, che avranno tempistiche lunghe: l’acqua all’interno della rete deve infatti essere reimmessa lentamente, per evitare che una eccessiva pressione improvvisa danneggi le condotte.

Usare l’acqua con parsimonia

Al momento non è possibile stimare quando la pressione tornerà regolare, poiché su di essa influisce anche l’andamento dei consumi: Adf si scusa per il disagio e invita i cittadini a utilizzare l’acqua con parsimonia ai soli fini alimentari e igienici, evitando il più possibile lavatrici, lavastoviglie, etc. così da tenere bassi i consumi e permettere un più veloce ripristino dei livelli di acqua in rete.

Seguiranno aggiornamenti.