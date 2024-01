Fosso Beveraggio, il comitato: “Acque luride verso il mare, il Comune dia spiegazioni” – VIDEO

Grosseto. “Lo scorso 25 luglio, nell’ultima riunione della Commissione ‘Ambiente’ del Comune di Grosseto sul tema dell’emergenza igienico-sanitaria del fosso Beveraggio, una fogna illegale a cielo aperto nella città di Grosseto, sono state dette da alcuni consiglieri, dirigenti del Comune e di altri enti pubblici, delle sciocchezze sulle quali faremo chiarezza”.

A dichiararlo, in una Pec inviata al sindaco del Comune di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, all’assessore all’ambiente, Erika Vanelli, al presidente della IV Commissione consiliare “Ambiente”, Alfiero Pieraccini, e a tutti i consiglieri comunali di Grosseto, è il comitato Grosseto aria pulita.

“Una di queste sciocchezze è quella che l’acqua del fosso Beveraggio non sarebbe in grado di arrivare al mare perché in contropendenza – continua la segnalazione –. Il video allegato, girato nel pomeriggio di oggi, 6 gennaio 2024, mostra diverse migliaia di metri cubi di acque luride in transito nel fosso Beveraggio, in movimento verso il mare dopo essere uscite dalla rete fognaria della città. Sulla base di questa ennesima testimonianza chiediamo all’amministrazione comunale di dire alla cittadinanza dove finiscono queste migliaia di metri cubi di acque luride”.

“Rinnoviamo la richiesta della convocazione di una Commissione aperta alla partecipazione delle associazioni di tutela ambientale sulle proposte già avanzate lo scorso 2 agosto – termina la Pec – e che si possono leggere qui: http://tinyurl.com/yc7h68tm“.