“Colline digitali”: un seminario per illustrare il progetto dedicato all’agricoltura

Grosseto. Il territorio amiatino, come molte aree interne, necessita di azioni di innovazione e anche di nuove strategie di adattamento al cambiamento climatico in atto. Infatti, il gap tecnologico delle aziende, sommato alle problematiche climatiche che determinano riduzioni produttive e mancati redditi, rendono sempre più urgente un cambio di passo.

In tal senso, sta andando avanti, grazie all’impegno della cooperativa Colline Amiatine, il progetto “Colline digitali”, mirato alla sperimentazione in cerealicoltura dei processi agricoli digitali. Il progetto punta proprio a innovare la filiera cerealicola, con l’obiettivo di riorganizzare il processo produttivo aziendale attraverso l’introduzione di tecniche di “precision farming”.

Il progetto

I processi digitali, l’intelligenza artificiale, le applicazioni smart, la sensoristica possono essere di grande supporto all’agricoltura, soprattutto in un momento delicato, dove siccità prolungate, eventi estremi, proliferare di malattie patogene provocano perdite produttive ed economiche gravi.

Fra gli obiettivi di “Colline digitali” figurano attività come la realizzazione di un protocollo per la distribuzione spaziale dei fertilizzanti azotati così da massimizzarne l’efficienza di utilizzo da parte delle colture; lo sviluppo di un sistema di interpretazione agronomica dei dati telerilevati (sistema di supporto alle decisioni: Dss) che possa essere adattabile alle diverse condizioni aziendali; la valorizzazione e il sostegno delle coltivazioni cerealicole collinari il cui futuro risulta pesantemente minacciato dagli effetti dei cambiamenti climatici e dalle mutevoli condizioni del mercato.

L’obiettivo progettuale è quello di aiutare le aziende a produrre a costi minori e/o di conseguire rese maggiori ottenendo vantaggi sia economici che ambientali.

Partendo dal progetto in corso, la cooperativa Colline Amiatine, assieme al personale dell’Università di Pisa – Disaaa-a, ha ritenuto opportuno realizzare un seminario divulgativo per gli agricoltori per raccontare il progetto, ma anche per spiegare meglio cosa è l’agricoltura di precisione, quali strumenti utilizza e perché sta divenendo così importante.

La serata informativa, che si terrà nei locali della cooperativa Colline Amiatine a Borgo Santa Rita, lunedì 16 settembre, è destinata a tutti i soci agricoltori per spiegare in cosa consiste la digitalizzazione in agricoltura, per parlare di mappe di prescrizione e degli strumenti che è possibile utilizzare, come droni, sensori ecc. Alla serata parteciperà il dottor Giovanni Alessandri, dello Studio Agricis di Cinigiano, e il responsabile scientifico, il professor Nicola Silvestri, dell’Università di Pisa, assieme al dottor Leonardo Ercolini. Sarà presente, inoltre, il professor Enrico Bonari, che parlerà dell’agricoltura del domani. Il Comune di Cinigiano ha patrocinato l’incontro e saranno presenti il sindaco Luciano Monaci e l’assessore all’agricoltura Alessandro Bucci.

“Realizzare incontri come questo, per per far avvicinare gli agricoltori del territorio alla ‘rivoluzione digitale’ che sta arrivando, ma anche per comprendere il cambiamento climatico che è in atto, tenendo sempre presente che l’agricoltura di precisione in collina e montagna è più difficile, sono fondamentali – dichiara Simone Governi, presidente della cooperativa Colline Amiatine. Le condizioni del territorio, infatti, non aiutano e tanto meno lo fa la situazione sociale, più debole, con poche aziende, di piccole dimensioni e sempre più ‘anziane'”.