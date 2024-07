Tagli Stato-Comuni, il sindaco: “Il Pd travisa la realtà, colpa dei disastrosi Governi di sinistra”

Grosseto. “Dispiace apprendere che il Pd piega la realtà al solo scopo di fare propaganda elettorale“.

Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, interviene in merito ai tagli Stato-Comuni.

“Ho sempre specificato che le parole dell’onorevole Simiani e dei dem riguardo i tagli statali ai Comuni erano non rispondenti al vero: vista la vicinanza della scadenza elettorale, infatti, la sinistra dava per certo un taglio che ancora non era passato alla stesura finale. Sempre la sinistra, inoltre, accusava ingenti tagli al sociale – continua il sindaco -. Ebbene, non solo quei tagli sono divenuti reali solo da poche ore (dunque mentivano quando dicevano che i tagli erano cosa fatta) e non, dunque, quando loro li sventolavano in campagna elettorale, ma la spesa del sociale non è stata toccata (a differenza di quanto sbandierato dalla sinistra un mese e mezzo fa)”.

“Si ricorda, infine, che tali misure sono rese indispensabili a causa del disastroso Governo delle forze di sinistra che tra soldi tirati in aria come coriandoli (reddito di cittadinanza) e misure palesemente squilibrate (bonus facciate) ha prosciugato le casse pubbliche per garantirsi un ritorno elettorale – termina il sindaco -. In ogni caso valuteremo bene ogni possibile ripercussione sul territorio comunale e lavoreremo, senza condizionamenti di partito e di parte, a piena garanzia dei cittadini”.