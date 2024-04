Una nuova area camper in paese: si estende per 4000 mq ed ha 7 piazzole

Civitella Marittima (Grosseto). E’ stata inaugurata oggi la nuova area di sosta camper nel del Comune di Civitella Paganico, realizzata dall’amministrazione comunale con un investimento di 120.000 euro, di cui 40.000 euro finanziati dalla Regione Toscana.

L’opera, situata alle porte del borgo di Civitella Marittima, non solo ha riqualificato un’area da anni in stato di abbandono, ma sorge in un luogo strategico crocevia di flussi turistici da e verso il mare. L’area camper si estende per 4000 mq ed è costituita da 7 piazzole, di cui una per disabili, impianti bagni e docce, camper service per scarico di liquami. L’area sarà ad accesso automatizzato tramite app e operativa 24 ore su 24.

Al taglio del nastro presenti il sindaco e l’assessore al turismo di Civitella Paganico e l’assessore regionale al turismo, che hanno manifestato orgoglio e soddisfazione per un’opera che inserisce il territorio nel sistema di rete di turismo en plein air regionale. Un turismo in forte crescita in Toscana, ricco, spesso non stagionale e che rappresenta una grande opportunità.

Questa nuova area camper apre il comune di Civitella Paganico al turismo itinerante, a un nuovo tipo di visitatore e sarà un volano in grado di favorire la crescita complessiva di tutto il territorio.