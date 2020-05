Impianti a biogas, il comitato: “Inquinamenti nell’acqua certificati, il sindaco intervenga”

Oltre un mese fa il comitato Grosseto Aria Pulita chiedeva al sindaco di Grosseto la convocazione di un consiglio comunale aperto o di una commissione consiliare per un confronto pubblico sulle verifiche compiute dal Comune in merito al funzionamento delle centrali a biogas grossetane, spesso origine di cattivi odori che periodicamente interessano la città di Grosseto.

“A seguito delle denunce di disagi e malesseri per i miasmi da parte di numerosi cittadini e della conseguente attività di studio dei documenti e delle norme e di sollecitazione delle istituzioni da parte del comitato Grosseto Aria Pulita, nei mesi scorsi il Comune ha compiuto delle verifiche sugli impianti a biogas grossetani – spiega il comitato Grosseto Aria Pulita in un comunicato -. Il sindaco di Grosseto, al termine delle verifiche compiute dal suo tavolo tecnico, nel novembre scorso scrisse: ‘Oggi rassicuriamo pubblicamente i cittadini sulla corrispondenza tra norme esistenti e gestione degli impianti’. Eppure, in alcuni casi, dai nostri accertamenti analitici risulta il contrario. Dopo aver chiesto inutilmente che il primo cittadino pubblicasse i dati a riprova delle sue affermazioni, il comitato ha raccolto le analisi che interessano i terreni su cui operano tre impianti a biogas, che documentiamo e che abbiamo oggi inoltrato al sindaco con la richiesta di una sua doverosa verifica”.

“Si tratta di inquinamento della falda idrica che drena le acque nell’adiacente Diaccia Botrona, zona di altissimo pregio ambientale, e di inquinamento delle acque superficiali di terreni prossimi all’abitato cittadino in località Lago Bernardo – termina la nota -. Per questo il comitato Grosseto Aria Pulita chiede al sindaco di Grosseto che attivi la legislazione sulle bonifiche, verificando l’origine dell’inquinamento documentato e, una volta individuata, facendo bonificare la fonte inquinante“.