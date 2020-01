“Go! Go! Cory Carson”: piccola doppiatrice grossetana protagonista del cartone animato di Netflix

Si chiama Giulia Cocollini, ha solo 11 anni e per lei si sono aperte le porte del doppiaggio professionale grazie allo Studio Enterprise.

La scuola grossetana di teatro e doppiaggio diretta da Alessandro Serafini inizia il nuovo decennio con una grande soddisfazione professionale.

Giulia, infatti, è stata chiamata da Stefanella Marrama per “prestare” la voce ad Halle Copter, uno dei personaggi principali della serie animata per bambini “Go! Go! Cory Carson“, che ha debuttato su Netflix il 4 gennaio. La serie narra le vicende dell’adorabile automobilina Cory Carson che sfreccia tra le tortuose e avventurose strade di Bumperton Hills, assieme ai suoi amici. Tra questi c’è l’elicotterino Halle Copter a cui Giulia Cocollini ha dato voce.

È stata proprio Stefanella Marrama, una delle direttrici di doppiaggio più stimate nel panorama nazionale, a selezionare Giulia durante uno dei tanti stage presso lo Studio Enterprise. Stefanella Marrama, infatti, da anni è docente della scuola maremmana, con la quale ha intrapreso una collaborazione duratura e ricca di soddisfazioni per entrambi le parti. La chiamata di Giulia Cocollini nei turni professionali riempie di orgoglio Alessandro Serafini e Chiara Lippi, che hanno svolto un intenso lavoro con il corso junior riservato ai giovani doppiatori. È la dimostrazione che con professionalità e impegno, si possono raggiungere ottimi risultati nel mondo del doppiaggio, indipendentemente dall’età con la quale ci si avvicina a questa affascinante professione.

“Go! Go! Cory Carson” è stato doppiato negli studi Dubbing di Roma. La serie, ideata da Alex Woo e Stanley Moore, ovvero i creatori di “Alla ricerca di Dory” e “Ratatouille”, nella prima stagione è composta da 7 episodi.