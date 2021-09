Verso le amministrative, Giorgia Meloni infiamma piazza Dante: “Vivarelli Colonna deve vincere al primo turno”

“Antonfrancesco Vivarelli Colonna merita di vincere al primo turno“.

Con queste parole la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ha infiammato il numeroso pubblico presente in piazza Dante per ascoltare il suo comizio in vista delle prossime elezioni amministrative.

“Il sindaco uscente ha fatto un ottimo lavoro – ha sottolineato Giorgia Meloni, che ha dimostrato un’approfondita conoscenza della situazione amministrativa del capoluogo maremmano, di fronte ad una piazza gremita –, così come gli assessori di Fratelli d’Italia per quanto riguarda il loro ambito di competenza: sport, ambiente, urbanistica. L’amministrazione ha fatto crescere Grosseto, ha dato una mano alle categorie produttive che sono state snobbate dal Governo durante l’emergenza covid ed è stato svolto un ottimo compito in merito alle politiche ambientali: è stata abbattuta la Tari, la percentuale di raccolta differenziata è cresciuta“.

“Fratelli d’Italia ha dimostrato di essere una forza politica coerente – ha aggiunto la Meloni -, mentre il Pd sta perdendo colpi, basti pensare che Letta si presenta alle suppletive senza il simbolo del suo partito nella scheda perchè se ne vergona. In fondo, anche il Movimento 5 Stelle è coerente, dato che non ha realizzato il 100% delle promesse fatte da quando è al Governo”.

Prima della leader di Fratelli d’Italia, si sono succeduti i big locali del partito: Luca Minucci, assessore comunale ad Orbetello, l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Simona Petrucci, il coordinatore provinciale Bruno Ceccherini e quello regionale, nonchè assessore uscente, Fabrizio Rossi.

Infine, a precedere l’intervento di Giorgia Meloni, è stata la volta del sindaco Vivarelli Colonna: “Fratelli d’Italia è stata una colonna della mia amministrazione – ha sottolineato il sindaco – e abbiamo realizzato tante cose insieme in questi cinque anni. Ci siamo creati un enorme bagaglio amministrativo che ci sarà utile per governare nei prossimi cinque anni. Abbiamo iniziato con il botto, vincendo il bando Periferie, e chiudiamo con i fuochi di artificio, dopo aver ottenuto il finanziamento del Pinqua. Abbiamo combattuto l’emergenza covid con coraggio, senza arretrare di un millimetro e per la sinistra sarà impossibile batterci perchè non ha argomenti”.