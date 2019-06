Via Giordania, Tornusciolo: “Bene soluzione trovata dal Comune”

Il consigliere comunale Gino Tornusciolo si dichiara favorevole agli interventi pianificati dall’amministrazione Vivarelli Colonna per risolvere la situazione di degrado e di irregolarità in cui versa l’area di via Giordania.

Tale area, che versa in condizioni di caos e di anomalie ormai da molti anni ed oggetto di numerose discussioni negli ultimi giorni, sarà sgomberata dal Comune per eseguire lavori di messa in sicurezza e realizzare le urbanizzazioni necessarie. Come da delibera dell’odierno consiglio comunale, una volta terminati i lavori l’area sarà destinata, come originariamente previsto, alla sosta di esercenti di spettacoli viaggianti con regolari licenze, rendendo possibile gli allacci di regolari utenze e lo spostamento semestrale delle abitazioni mobili tra due aree adiacenti per non incorrere nell’abusivismo edilizio.

“Il Comune di Grosseto si è dimostrato vicino agli esercenti di attività nello spettacolo viaggiante e si è attivato velocemente proprio nei confronti di chi rispetta le regole ed esercita la propria attività con regolari licenze – dichiara Tornusciolo, consigliere comunale del Gruppo misto -. Chi è legittimato ad esercitare regolari attività avrà obblighi da rispettare, ma servizi garantiti, dovrà spostarsi leggermente in tempi prestabiliti, ma gli sarà garantita la possibilità di stazionare e risiedere nel rispetto delle leggi e non nell’abusivismo con cui si è perpetrato fino ad ora, visto che via Giordania non è diversa da piazza del Sale o da qualunque altra area della città e il compito di un’amministrazione è quello di far rispettare la legalità in qualunque zona”.

“La legalità appunto è la base per avanzare richieste ed acquisire diritti nel rispetto soprattutto di chi tra mille difficoltà si sacrifica quotidianamente rispettando la legge, si va dunque giustamente a garantire spazi idonei e decorosi a cittadini e famiglie che ne hanno diritto – termina Tornusciolo -. Questo regolamento va a sanare un vuoto normativo esistente“.