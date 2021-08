Pratoranieri, Fratelli d’Italia: “Antenna per telefonia vicina alle case, Comune superficiale”

“L’installazione di un’antenna a Pratoranieri sta creando agitazione e preoccupazione fra i residenti ed i turisti della zona”.

A dichiararlo è Danilo Baietti, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Follonica.

“In questi giorni infatti a pochi metri dalle abitazioni è stata installata un’antenna per la telefonia che si alza per una decina di metri ed è collocata realmente a ridosso delle abitazioni che corrono lungo il parchetto che insiste fra via Litoranea e via Leone – spiega Baietti –. I residenti lamentano non solo l’estrema vicinanza alla propria proprietà privata, ma hanno sollevato timori, vista proprio la posizione, di carattere medico sanitari”.

“Sono sicuro che la proprietà dell’antenna rispetti le norme nazionali e che sia munita di tutti i permessi necessari per tale installazione. Per questo mi rivolgo all’amministrazione follonichese nel chiedere maggiore sensibilità quando si pensa agli ambienti dove installare tali strumentazioni. I passaggi che una buona amministrazione reputo debba compiere sono, in primis, di individuare quando possibile un’ubicazione distante dalle abitazioni, dai bambini e da persone con determinate patologie mediche e coinvolgere i residenti della zona, così da concordare, motivare e dare delle risposte a coloro che dovranno poi convivere con una simile installazione – termina Baietti -. Certo è che questi passaggi non sono stati fatti dall’amministrazione follonichese e adesso residenti e turisti chiedono risposte che reputo doveroso abbiano“.