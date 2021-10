Acquedotto San Crescenzo, Fratelli d’Italia ribatte a Cinelli: “Caro Diego, stai sereno”

“In risposta alla nota dal tono ‘stizzito’, apparsa sulla stampa alcuni giorni fa, con la quale il sindaco Diego Cinelli prende le difese dell’Acquedotto del Fiora, ente quest’ultimo da noi chiamato in causa, per sapere a che punto sono lo stato dei lavori nella zona di San Crescenzo, nel comune di Magliano in Toscana, dove ancora tutt’oggi persistono gravi problematiche, rispondiamo: ‘Caro Diego stai sereno!’“. Con questa ampia premessa apre la nota di Fratelli d’Italia di Magliano in Toscana, dopo la presa di posizione di Cinelli.

“Caro Diego – prosegue la nota -, nessuno del circolo di Fratelli d’Italia ce l’ha contro la tua persona. E non c’è bisogno, perché lo sappiamo benissimo da noi, che ogni volta tu ci ricordi che in giunta abbiamo la nostra vicesindaco Mirella Pastorelli e in maggioranza la consigliera e capogruppo con delega alla cultura Doriana Melosini e la consigliera Nadia Fedeli”.

“Per questo abbiamo chiesto pubblicamente all’Acquedotto – continuano da Fratelli d’Italia – a che punto stanno i lavori, viste le continue sollecitazioni pervenute al nostro circolo da parte degli abitanti della zona di San Crescenzo, e sollecitato, oltre che Adf, tutta l’amministrazione comunale, nella quale siamo, come te hai ricordato, in maggioranza, ad intervenire anch’essa per tamponare la situazione”.

“Ci fa più che piacere che il sindaco Cinelli abbia rapporti franchi e diretti con i nostri dirigenti regionali, provinciali, ecc., come lo stesso ha precisato. Ma è altrettanto vero che sul territorio c’è anche un circolo che rappresenta tutta la comunità di Fratelli d’Italia nel comune di Magliano. Quindi, è bene che Cinelli se ne faccia una ragione“, termina la nota di Fratelli d’Italia.