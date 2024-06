Verso le amministrative, Pizzichi: “Marrini recordman di assenze, non merita di essere eletto”

Follonica (Grosseto).“Siamo agli sgoccioli di questa singolare campagna elettorale. Tra i candidati più attivi spicca Sandro Marrini, in corsa per salire sugli scranni comunali per la quarta volta consecutiva”.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale uscente di opposizione a Follonica.

“Nulla da eccepire, conosco la politica e i meccanismi elettorali – spiega Pizzichi -. Ma proprio perché ho maturato una buona esperienza non mi piace quando la corsa per accaparrarsi la preferenza non faccia pari con l’impegno in Consiglio comunale. Purtroppo, dati alla mano, Sandro Marrini è stato il consigliere più assente e meno produttivo di questa legislatura: quasi sempre lontano dal Consiglio e anche dalle Commissioni consiliari. Come è possibile allora trasformare il consenso ottenuto dagli elettori in fatti, se in Consiglio non ci si è stati quasi mai? Sono domande che non posso non pormi, considerato che è il Consiglio comunale il luogo in cui ci si confronta e scontra con la maggioranza per dare forma alle nostre istanze”.

“Non corrispondenti al vero, pertanto, sono anche le tante interrogazioni e le battaglie che il consigliere Marrini racconta sui social di aver fatto – continua Pizzichi -. Non riesco a capire quali siano queste fantomatiche battaglie di cui parla, anche perché le stesse avrebbero dovuto essere presentate e discusse in Consiglio comunale e negli ultimi anni non ho mai visto nulla di tutto ciò. Lo sfido a dimostrare il contrario, tiri fuori gli atti, Risulta difficile discutere di documenti non presentati e per di più in condizione di sistematica assenza. Non ho ricordi di mozioni presentate da Marrini in questi ultimi anni.

“Sento il dovere di affermare quanto appena detto, non solo perché è documentalmente incontestabile, ma soprattutto perché ho a cuore questa città, che mi auguro possa cambiare passo ed essere governata da una nuova amministrazione, per questo deve essere rappresentata in Consiglio e in Giunta da persone costantemente, presenti e competenti – sottolinea Pizzichi -. Follonica ha bisogno di un vero rinnovamento, ha bisogno di competenza e di impegno costante. Chi fa politica sa bene che i problemi non si risolvono al bar o con polemiche sulla stampa. Ne sono consapevole e sono sicuro che anche gli amici di Fratelli d’Italia sapranno consigliare al sindaco le migliori energie per la prossima squadra di governo, dove naturalmente, come ormai molte voci confermano, Marrini non otterrà alcun posto nell’esecutivo cittadino (a meno di una smentita)”.

“Sono anche sicuro che l’onorevole Fabrizio Rossi, persona di grande esperienza politica amministrativa, non voglia lasciar pensare che Marrini sia in Giunta, magari nella speranza di ottenere qualche voto in più, perché tra i suoi ci sono giovani che hanno maturato esperienza e che segnerebbero davvero un bel cambio di passo, rispetto a chi, in una consiliatura, ha cambiato per bene quattro volte casacca. Il candidato sindaco Matteo Buoncristiani ha bisogno di figure nuove, presenti e competenti e non dell’usato , perché solo dando vitalità, energia e sguardo rivolto al futuro, Follonica può cambiare. Con i soliti noti, a mio giudizio, si fa solo il gioco di chi, invece, vuole mantenere lo status quo e, dunque, una città immobile ed in mano al centrosinistra. Quella stessa che io dall’opposizione, a differenza di altri come Marrini, ho combattuto con le conseguenze che tutti conoscono, ma anche con la soddisfazione di aver visto la bontà delle mie battaglie riconosciuta in ogni sede – termina Pizzichi -. Adesso sento il bisogno di fermarmi per un po’, ma credo che, per ragioni diverse, non avrei dovuto essere il solo”.