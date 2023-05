Turismo, Lynn: “Il sito del Comune traduce in modo ridicolo, soldi spesi male”

Follonica (Grosseto). “Se per avere un buon sito di informazioni turistiche rivolto soprattutto agli stranieri bastasse il traduttore di Google, allora saremmo in molti a potersene occupare”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Charlie Lynn, consigliere comunale di Forza Italia a Follonica.

“E’ quanto, tristemente, registriamo sul sito follonicaonline.it, il sito ufficiale del Comune di Follonica, tanto voluto dall’amministrazione Benini, in cui i nomi delle strutture turistico ricettive, dei ristoranti e degli stabilimenti balneari sono stati tradotti in inglese con risultati travolgenti, distorti – continua la nota –. Se non ci fosse da piangere potremmo ridere e non poco: navigando sul sito tutte le attività cittadine, tradotte in inglese, hanno assunto denominazioni a limite del ridicolo. Il Golfo del Sole è diventato ‘Gulf of the sun’, il Villaggio il Girasole cambia in ‘The sun lower’ e il Villagio Mare Si in ‘Sea Si’. Basta scorrere in rete e registriamo traduzioni incredibili: la ‘Trattoria Unico’ diventa ‘Unique Urban Trattoria’, l”Ultima Spiaggia’ si trasforma, ovviamente, in ‘Last Beach’, il Bagno Briciola diventa ‘The Crump’, il Grotta Follis tradotto in Follis Cave; perla finale ‘il Beccofino’ diventa ‘The Hornbill’ e gli stabilimenti balneari tradotti come ‘Bathroom'”.

“Potremmo continuare ancora a lungo, ma preferiamo fermarci consigliando sommessamente agli ingegneri turistici del Comune di Follonica e dello Iat – Ufficio di informazione e accoglienza turistica che il nome dei locali e delle attività dovrebbe rimanere invariato e indicata in inglese solo la tipologia di attività (restaurant, hotel…ecc….). ‘Belli i mi soldi’ dicevano le nonne quando le risorse vengono spese in malo modo. E’ scoraggiante vedere come vengono sbandierati gli strumenti per la promozione turistica individuati dalla Regione Toscana quando i risultati odorano, invece, di dilettantismo allo stato puro. Noi crediamo che di strada nel campo dell’informazione e della promozione sia lunga, ma che si parta almeno dalla competenza – termina Lynn –. Dopo tutti i viaggi fatti tra Ambitour e G20 delle spiagge si sperava che forse si fosse imparato qualcosa nel campo del turismo, invece quello che manca sono proprio le basi! Per fortuna il Comune di Follonica è anche il Comune capofila dell’Ambito Maremma Toscana Area Nord!!! Crediamo che l’amministrazione abbia molto su cui riflettere…”