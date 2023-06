“La fabbrica riapre”: apertura serale della Fonderia 1 per ammirare il progetto

Follonica (Grosseto). In occasione del centenario della città di Follonica, il direttore artistico Giuliano Giuggioli, in accordo con gli artisti Claudio Cionini, Dario Vella e l’amministrazione comunale, ha deciso di aprire le porte in orario serale (dalle 21 alle 23) della Fonderia 1, dove si sta tenendo da più di un mese il progetto “La fabbrica riapre“.

I tre artisti stanno dipingendo, proprio in occasione dei 100 anni della città di Follonica e 50 di attività del maestro, tre tele di quattro metri per due raffiguranti la trasformazione della città dal passato, passando per il presente, arrivando al futuro.

“Ci è sembrato opportuno aprire le porte del nostro cantiere oggi vista l’importanza della data e quanto il progetto si leghi con la storia della città – dichiara il maestro Giuliano Giuggioli, direttore artistico del progetto -. L’idea di un’apertura serale permette a chi, durante la settimana, per impegni lavorativi non può visitare la fonderia nelle ore pomeridiane di conoscere questo luogo storico e di apprezzare da vicino gli artisti, le loro tecniche e come queste vengono adottate per rappresentare la nostra città”.