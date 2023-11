Post sessista, diffamatorio e offensivo contro l’assessore: “Inaccettabile nonostante denunce e segnalazioni”

Follonica (Grosseto). “A cosa penso? Penso a così tante cose che il cervello mi scoppia“.

A dichiararlo, in un post sulla sua pagina Facebook, è Mirjam Giorgieri, assessore del Comune di Follonica, vittima dell’ennesimo post sessista e offensivo da parte di Francesco Pucci, membro de ‘I follonichesi indignati”.

“Penso che alcuni di voi leggendo questo post, che non è che uno degli ultimi, dei tanti, inorridiranno, ma altri penseranno che in fondo potrebbe esserci qualcosa di vero se qualcuno lo scrive – continua Giorgieri –. Penso che non credo che sia accettabile che tutto questo vada avanti da quasi un anno, nonostante le segnalazioni e le denunce. Penso che sia inaccettabile che sia costretta a leggere questo e nemmeno che lo siano i miei affetti. Penso che in questi giorni più o meno tutte e tutti noi diremo che la violenza va fermata prima che diventi fisica, ma questo cos’è? Cosa sono centinaia di post diffamatori, sessisti, offensivi, denigratori, se non violenza?”.

“So bene cosa mi aspetta adesso molto probabilmente – termina Giorgieri -, l’innalzamento della quantità di questi post di odio, ma francamente, non ne posso più”.

La solidarietà delle istituzioni

Il Consiglio comunale e la Commissione pari opportunità del Comune di Scarlino esprimono la propria solidarietà all’assessore del Comune di Follonica, Mirjam Giorgieri, vittima di attacchi social inaccettabili.

«All’assessore Giorgieri – dichiara il sindaco Francesca Travison a nome di tutti i coinvolti – esprimiamo la nostra totale vicinanza: condanniamo questi continui attacchi di cui, oltre a lei, sono vittime periodicamente gli amministratori del Comune di Follonica. Il web è un ambito ancora poco regolamentato, ma non c’è giustificazione alcuna per messaggi diffamatori, discriminatori e profondamente offensivi e quantomai sgradevoli. La politica è un’altra cosa: la politica è dialettica, è contraddittorio, sono punti di vista differenti che vengono espressi sempre e solo con il rispetto delle idee altrui.

Quello che abbiamo letto e continuiamo a leggere sui social prodotto da questo fantomatico gruppo di persone è solo e solamente inaccettabile e da condannare. Servono provvedimenti veloci e risolutori: i social media devono essere regolamentati perché, purtroppo, ancora oggi servono regole che impongano, nonostante ciò sia alla base di un popolo civile, il rispetto, l’educazione e mi permetto, la gentilezza, valore dimenticato dai più che invece andrebbe coltivato e instillato nelle nuove generazioni. A Mirjam esprimiamo la nostra vicinanza, perché nessuno deve sentirsi solo in queste battaglie che non sono politiche ma sociali e civili».