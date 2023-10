Nubifragio in città: sottopassi e strade allagate

Aggiornamento ore 17.25: a causa di una bomba di acqua su Follonica, in queste ore di meteo avverso, che ha allagato strade e sottopassaggi, impedendo la normale viabilità interna e rendendo difficoltosa anche l’uscita dalla città, il servizio di Emergenza-urgenza territoriale e 118 della Asl Toscana sud est ha predisposto il Punto di primo soccorso in via Europa in modo da garantire l’assistenza ai casi di maggiore gravità. Avvisato l’elisoccorso Pegaso 2 per eventuali trasferimenti, si è inoltre provveduto a pre-allertare il Coordinamento regionale per le maxi-emergenze. Costante il contatto diretto con le Forze dell’ordine. Al momento, non sono stati necessari interventi per casi critici.

Aggiornamento ore 16.52: effettuate le operazioni di verifica delle auto rimaste sommerse nei sottopassi di Follonica, operazioni che hanno dato esito negativo. Sono iniziate anche le operazioni di prosciugamento dei sottopassi, alle quali stanno partecipando anche squadre di volontari della Protezione civile. E’ stata inviata un’idrovora di grandi portate presso il sottopasso di via Ugo Bassi. In supporto alle squadre dei Vigili del Fuoco di Grosseto anche una squadra del distaccamento di Piombino.

Aggiornamento 16.40: è stato appena riaperto il sottopasso di via Leopardi, a Follonica.

Follonica (Grosseto). Una squadra del distaccamento di Follonica e una della sede centrale di Grosseto, da dove stanno partendo anche quattro soccorritori acquatici, stanno intervenendo a Follonica per sottopassi stradali allagati e strade urbane rese non transitabili a causa dell’acqua.

Al momento non si registrano feriti.

“Tutti i sottopassi della città sono chiusi, si raccomanda estrema attenzione a tutte e tutti – si legge in una nota del Comune di Follonica -. Non uscite. I mezzi della Protezione Civile sono fuori per l’emergenza. A causa della forte pioggia si sono divelti alcuni coperchi dei pozzetti. Al momento gli scuolabus non riescono ad effettuare il servizio. Il Comune di Follonica è in contatto con le dirigenze scolastiche per tenere i bambini e le bambine al sicuro fino al rientro dell’emergenza”.

