Riciclo di bottiglie in Pet alimentare: in città arrivano gli ecocompattatori Coripet

Follonica è il primo Comune della Toscana a installare gli ecocompattatori Coripet su superficie pubblica: questa mattina, al mercato coperto e al Parco centrale sono stata inaugurate le due macchine che permetteranno alle cittadine e ai cittadini di riciclare le bottiglie in Pet alimentare e ottenere, così, dei buoni sconto (3 euro ogni 200 bottiglie) da spendere nelle attività convenzionate.

Con circa 7 milioni di tonnellate, l’Italia si colloca al secondo posto in Europa, dopo la Germania, per plastica utilizzata ogni anno; di questa, il 40 percento viene impiegata per imballaggi. Ma c’è plastica e plastica, come ha riconosciuto la normativa Sup che, da un lato, ne mette al bando alcuni tipi ed utilizzi e dall’altro impone di valorizzare quella riciclabile come il Pet, la plastica delle bottigliette. Nel 2025, infatti, le nuove bottigliette in Pet dovranno contenere almeno il 25 percento di Pet riciclato (R-pet) e questo obiettivo sarà possibile raggiungerlo solo se a monte la raccolta arriverà al 77 percento di ciò che si immette nel mercato, e se saranno attivate modalità di raccolta selettiva innovative (con un flusso “pulito” di Pet post consumo riciclabile per la fabbricazione di nuove bottiglie).

«Abbiamo fortemente voluto questa novità per dare un servizio in più al Comune di Follonica – spiega l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri –: adeguatamente riciclato il Pet può essere riutilizzato in modo prezioso, con evidenti vantaggi per la collettività e per l’ambiente».

Come funziona l’ecocompattatore Coripet

Con l’app Coripet, i cittadini potranno accedere a un circuito premiante per il conferimento delle bottiglie negli ecocompattatori. Basterà scaricare l’app o aggiornarla, entrare nella sezione “Tutti i vantaggi” e scoprire il circuito Coripet. Per ogni bottiglia conferita, si inizieranno ad accumulare i punti che saranno conteggiati due volte: sia per il circuito Coripet sia per l’insegna che ospita le macchine. Le bottiglie in Pet alimentare acquisiscono così un doppio valore, permettendo di accedere contemporaneamente a due raccolte punti separate, raddoppiando così anche i premi. Del circuito nazionale fanno parte, ad esempio, Libraccio, The Fork, Martha’s Cottage, iMask e molte altre.