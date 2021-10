Forza Italia: Sandro Marrini si dimette dall’incarico di coordinatore provinciale

Sandro Marrini si è dimesso dall’incarico di coordinatore provinciale di Forza Italia.

“Questa mattina ho inviato un’e-mail al partito in cui ho annunciato la mia decisione – spiega Marrini -. Sopraggiunti impegni personali, infatti, mi impediscono di dedicarmi alla guida provinciale di Forza Italia con la stessa dedizione messa in questi anni”.

Marrini era stato nominato coordinatore provinciale di Forza Italia nel 2015. Dal momento dell’investitura in poi, il partito ha vinto le elezioni a Grosseto, successo bissato appena due settimane fa, a Scarlino e ad Orbetello. Forza Italia, inoltre, ha contribuito all’elezione di Vivarelli Colonna alla presidenza della Provincia nel gennaio 2017, consentendo al centrodestra di ottenere un risultato storico.

Inoltre, sotto la guida di Marrini, il partito azzurro ha visto l’elezione di due suoi esponenti in parlamento in occasione delle elezioni politiche del 2018, mentre i coordinamenti comunali di Forza Italia, in questi anni, si sono ben radicati in tutta la provincia di Grosseto.

Infine, Marrini, che era stato confermato per acclamazione coordinatore provinciale al termine del congresso del partito azzurro del 2019, ha ottenuto anche importanti successi personali: basti pensare ai voti ottenuti alle elezioni amministrative di Follonica del 2019 e al boom di preferenze nelle elezioni regionali del 2020.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e appoggiato in questi anni“, conclude l’ex coordinatore provinciale di Forza Italia.