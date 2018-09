Massa Marittima: un nuovo defibrillatore accanto alla farmacia comunale

E’ stato inaugurato venerdì pomeriggio il nuovo defibrillatore situato accanto alla farmacia comunale di Massa Marittima.

Si tratta di un apparecchio donato dal Grande Oriente d’Italia al Comune, per cui è stata scelta una posizione centrale rispetto alla parte alta della città; una zona molto frequentata, vista la vicinanza con le scuole, il parco giochi, il supermercato e altre attività commerciali.

A togliere i sigilli dall’apparecchio c’erano il sindaco Marcello Giuntini, il Gran Maestro Stefano Bisi, il presidente della Multiservizi srl Renato Vanni e alcuni rappresentanti del Grande Oriente d’Italia e i cittadini.

Giuntini ha ringraziato, parlando dell’importanza di una riscoperta sempre più ampia del valore dell’umanità intesa come attenzione agli altri, dopodiché è stato illustrato il funzionamento dell’apparecchio di emergenza. Al momento dell’utilizzo lo strumento dà indicazioni su come procedere e non si attiva nel caso in cui non riconoscano anomalie nel battito.

A Massa Marittima ci sono ad oggi diversi defibrillatori. Un medico del Dipartimento emergenza urgenza intervenuto nel corso dell’inaugurazione ha spiegato che esistono un app della Regione Toscana e un sito che illustrano il progetto iCuore. Quest’ultimo permette di visualizzare il posizionamento dei defibrillatori in ogni centro abitato.