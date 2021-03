Pizzichi: “Il Coeso all’ex officina cilindri, ora dove andrà la scuola di musica?”

“Un paio di mesi fa il sindaco Benini affermava di voler trasferire entro qualche mese la scuola di musica di via Argentarola all’interno dell’ex Ilva, nei locali dell’ex officina dei cilindri, attraverso lo strumento del project financing“.

A dichiararlo è Daniele Pizzichi, consigliere comunale della Lega a Follonica.

“Leggendo l’ultima delibera di Giunta, pubblicata questa mattina, la numero 37, si apprende però che l’amministrazione comunale ha concesso l’utilizzo in comodato gratuito dei locali dell’ex officina dei cilindri al Coeso Società della Salute – continua Pizzichi -. Come farà il sindaco a spostare la scuola di musica nell’ex officina dei cilindri nei prossimi mesi se per i prossimi due anni i locali saranno occupati dal Coeso? Nonostante il segretario comunale abbia ben chiarito che non esiste nessuna proposta di Project Financing per il trasferimento della scuola di musica all’interno dell’ex Ilva e che il precedente progetto del 2017 sia da ritenersi non più attuale, come può il sindaco continuare a promettere il trasferimento della scuola di musica all’ex officina dei cilindri quando nella stessa settimana decide di concedere il locale per altro uso?“.

“Sembra di vivere dentro un film: mentre Benini si ostina a promettere lo spostamento della scuola, i dirigenti comunali dichiarano che non c’è alcun progetto nuovo di scuola di musica all’interno dell’ex Ilva, mentre quello vecchio a cui fa riferimento Benini è scomparso dagli archivi comunali – termina Pizzichi -. Evidentemente dentro il municipio follonichese i suonatori leggono spartiti diversi“.