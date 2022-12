Concerto di Natale della banda della Polizia: anche Dado e Alex Britti tra gli ospiti – VIDEO

Si va completando il quadro degli artisti che parteciperanno, come ospiti d’eccezione, al concerto di Natale della banda musicale della Polizia di Stato, organizzato dalla Questura di Grosseto con il sostegno dell’amministrazione comunale, previsto per martedì 13 dicembre, alle 19.30, al Teatro Moderno.

In particolare, per fare gli auguri ai poliziotti e a tutti i cittadini di Grosseto, oltre a Red Canzian, storico componente dei Pooh la cui presenza era stata già annunciata, interverranno anche il cantautore romano Alex Britti, con alcune delle sue canzoni più famose, e la cantante lirica Vittoriana De Amicis, uno dei nomi in ascesa nel panorama del “bel canto” italiano, che interpreterà brani classici.

Tra una star e l’altra, intratterrà il pubblico il comico Dado, molto noto anche per le sue apparizioni nel programma tv Zelig, con le sue esilaranti reinterpretazioni di brani di musica pop.

La serata sarà presentata dall’attrice e conduttrice Flora Canto.

È possibile prenotare il proprio posto per partecipare al concerto. Si ricorda che l’ingresso al teatro è gratuito: per partecipare, basterà collegarsi all’indirizzo https://comunegrosseto.ticka.it, selezionare lo spettacolo e prenotare il proprio posto in sala.