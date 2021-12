Lite in piazza tra il parroco della Cattedrale e il sindaco: le scuse della Curia a Vivarelli Colonna

La Curia vescovile esprime il proprio rammarico per quanto accaduto nel pomeriggio di giovedì in piazza Duomo, quando – durante una manifestazione pubblica legata alla presentazione della candidatura di Grosseto a capitale della cultura – si è verificato un alterco tra il parroco della Cattedrale e il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Lo abbiamo fatto privatamente e lo facciamo anche pubblicamente: ci scusiamo con il sindaco per l’increscioso episodio, da ricondurre ad un momento di nervosismo che talvolta può capitare – si legge in una nota della Curia -. Il rapporto tra la piazza e le funzioni della Cattedrale è tema sul quale Comune e Curia si stanno confrontando, sempre con grande responsabilità, da alcuni mesi e sicuramente c’è da entrambe le parti il desiderio di una collaborazione sempre più incisiva. Dispiace, dunque, per un episodio che non appartiene allo stile della nostra Chiesa locale e che, lo ripetiamo, va ricondotto ad un momento di particolare stanchezza del sacerdote“.