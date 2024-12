“Befane delle colline e della montagna”: torna la rassegna di canti popolari

Pitigliano (Grosseto). Giovedì 2 gennaio, alle 17, al teatro Salvini di Pitigliano, si terrà la XII° rassegna delle “Befane delle colline e della montagna“, a cura del professor Angelo Biondi, con l’esibizione dei canti popolari della Befana, a cura dei gruppi di Pitigliano, Montorio, Pian di Palma di Saturnia, Latera San Martino sul Fiora.

“Riprende questo evento che portiamo avanti con successo ormai da 12 anni e che avevamo interrotto solo durante il Covid. – spiega l’ideatore Angelo Biondi – Quest’anno i vari gruppi si esibiranno nella bella cornice del teatro Salvini: sul palco sarà ricreata l’atmosfera tipica di una casa che accoglie i gruppi di cantori per tramandare e valorizzare questa antica tradizione popolare, un tempo molto radicata nelle nostre campagne, che interessa tutta l’area collinare e del Monte Amiata e che grazie ad alcuni gruppi continua a vivere e viene tramandata sino ai nostri giorni.”

La festa prosegue domenica 5 gennaio, alle 18.30 in piazza Garibaldi, con balli e canti dei 5 gruppi di befane pitiglianesi. Dalla piazza i gruppi partiranno per andare a cantare nei poderi come da tradizione.

Gli eventi sono promossi dalla pro loco l’Orso in collaborazione con il Comune di Pitigliano.

“Le Befanate sono un’antichissima usanza, che fa parte del folclore e delle radici del nostro territorio e che, vogliamo preservare e tramandare alle nuove generazioni”, commenta Claudia Elmi, assessore al turismo di Pitigliano.

“Per questo il 5 gennaio – aggiunge Diva Banchini, presidente della pro loco – abbiamo pensato di riunire tutti i gruppi in piazza per far conoscere a quanti più possibile questa bella tradizione. Poi i gruppi, dopo l’esibizione, partiranno per il consueto giro nelle campagne, dove la Befana, accompagnata dai musici e cantori busserà alle porte dei poderi, portando musica e allegria alle famiglie, in cambio di un bicchiere di vino e di altri omaggi”.