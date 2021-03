Covid 19, chiuso l’istituto Manetti Porciatti fino al 13 marzo

A seguito della richiesta pervenuta dalla Asl che evidenzia una situazione delicata all’istituto Manetti-Porciatti di Grosseto, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ha firmato un’ordinanza di chiusura della sede “ex Geometri” di Grosseto, in via de Barberi: “Si tratta di un provvedimento a tutela dei ragazzi, dei docenti e del personale scolastico mirato a contenere l’incremento di casi positivi per infezione COVID-19”, ha spiegato il primo cittadino.

Il provvedimento sarà efficace da domani (5 marzo) fino al 13 marzo compreso e comunque fino a che i locali non saranno sanificati.