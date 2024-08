Ex deposito Aeronautica Militare, Rossi: “Grandi idee per la riqualificazione”

Monte Argentario (Grosseto). “Tutto l’Argentario è un territorio di unica e rara bellezza, che può esprimere tantissime potenzialità e progettualità turistiche, economiche, sportive, culturali e non solo. Anche lo spazio dell’ex 64esimo deposito dell’Aeronautica Militare, un’area di circa 30 ettari, comprendente diversi fabbricati e manufatti, che da alcuni anni è passato nelle disponibilità dell’amministrazione comunale di Monte Argentario, ha tutti i requisiti per diventare un grande polo attrattivo, multifunzionale, da utilizzare per tantissime iniziative sociali e culturali”.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, deputato grossetano e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, a margine di un incontro avvenuto stamattina presso la struttura argentarina, assieme al sindaco Arturo Cerulli e ai colleghi, la senatrice Simona Petrucci e il responsabile dell’organizzazione nazionale del partito, l’onorevole Giovanni Donzelli.

“Importante è individuare delle progettualità che servano a valorizzare tutto il sito, così da dare una prospettiva futura a questa importante area, che potrebbe essere utilizzata sia da parte di associazioni, che da imprenditori che vogliono investire su questo stupendo territorio. È talmente grande che, in parte, potrebbe ospitare persino alcuni uffici comunali e servizi. Un sogno sarebbe quello di riservare uno spazio, nell’area dell’ex deposito militare, a un Polo culturale dedicato a Raffaella Carrà, che è stata per oltre 50 anni affezionata all’Argentario. L’Argentario è da sempre fucina di bellezza, cultura, turismo e patrimonio ambientale unico. Riuscire a restituire questa area al suo territorio e ai suoi cittadini è un obiettivo sfidante, che sono certo l’amministrazione con il nostro aiuto saprà raggiungere”, conclude Fabrizio Rossi.