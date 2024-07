Sicurezza Albegna, Simiani e Marras: “Fratelli d’Italia senza dignità, parlamentari sono soldatini al servizio del padrone “

Grosseto. “Per la messa in sicurezza del fiume Albegna, in provincia di Grosseto, soggetto a frequenti esondazioni per l’eccessiva velocità di deflusso delle acque, la Regione Toscana si è mossa da tempo valutando le differenti soluzioni e scegliendo quella più efficace e cioè un invaso che prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro. Si tratta di una somma che necessita quindi di risorse nazionali e per questo il Pd aveva presentato un emendamento al Decreto Agricoltura. Emendamento poi bocciato dalla maggioranza prima al Senato, poi alla Camera. Questi sono i fatti e francamente non crediamo che le polemiche di Fratelli d’Italia locale di questi giorni siano strumentali: molto probabilmente non sanno nemmeno di cosa parlano”: è quanto riporta una nota congiunta di Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, e Leonardo Marras, assessore regionale della Toscana.

“Ormai è chiaro a tutti che il Governo Meloni stia penalizzando la Regione Toscana, ma dai parlamentari di maggioranza del territorio ci aspettavamo francamente uno scatto d’orgoglio. Devono rendersi conto che sono alla guida della nazione da due anni e non solo non hanno portato a casa alcun provvedimento o risorsa del territorio, ma hanno addirittura avallato qualsiasi taglio ai finanziamenti già concessi (Tirrenica, interporto Livorno, finanziamenti ai Comuni solo per fare alcuni recenti esempi) e respinto qualsiasi proposta delle opposizioni. Sono solo soldatini al servizio del padrone”: conclude la nota.