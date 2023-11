Laguna di Orbetello, Rossi: “Partito l’iter per la costituzione del Consorzio”

Roma. “Con la discussione in Commissione ambiente delle varie proposte di legge presentate, inizia l’iter istitutivo del futuro Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello. Abbiamo così iniziato, con la mia relazione, l’iter che ci porterà finalmente ad avere un consorzio per la gestione unitaria della laguna di Orbetello. Abbiamo messo una pietra miliare nell’annosa e travagliata gestione straordinaria della laguna che si protraeva da circa 30 anni”.

A dichiaralo è il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, relatore e primo firmatario della proposta di legge appena discussa in Commissione ambiente e territorio e lavori pubblici della Camera.

“Sono davvero soddisfatto – prosegue Rossi – di aver contributo, con questo provvedimento, a poter scrivere una nuova pagina di storia sia per la laguna di Orbetello, ma anche per tutto quello che ruota attorno a questo unico territorio”.

“Le proposte di legge discusse oggi in Commissione ambiente troveranno una sintesi nel corso delle Commissioni che si succederanno – commenta Rossi – e confido che condivideremo un testo da approvare con una procedura semplificata in Commissione anziché in aula. Una volta approvato diventerà legge e metterà così fine alle gestioni spesso approssimative di quest’ultimi decenni, aprendo alla costituzione di questo nuovo ente di diritto pubblico, il Consorzio, con una futura gestione ordinaria e normata che si occuperà a 360 gradi della laguna”.

“Noi tutti sappiamo bene – prosegue il parlamentare grossetano – quanto la laguna orbetellana rappresenti un’eccellenza non solo della Maremma e della Toscana, ma anche dell’Italia intera, sia in termini ambientali che in termini naturalistici per via del suo unico ecosistema. Eccellenza trascurata e poco valorizzata”.

“Nella mia intenzione – spiega Fabrizio Rossi -, ma anche in quelle delle altre proposte di legge presentate, il nuovo Ente giuridico che andrà a formarsi godrà di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, in un quadro di stretti rapporti funzionali e operativi con i vari uffici dello Stato, della Regione Toscana e delle amministrazioni comunali locali in esso rappresentati: nello specifico la Provincia di Grosseto e i Comuni di Orbetello e di Monte Argentario. Avrà un proprio statuto, che dovrà essere predisposto d’intesa con gli altri enti consorziati e approvato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. Sarà inoltre dotata di un comitato tecnico-scientifico con funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio e di un collegio dei revisori dei conti. Sarà infine diretta da un amministratore unico, il quale sarà nominato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, d’intesa con la Regione Toscana e con gli altri enti consorziati, scelto tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell’ambiente. La sede sarà nel comune di Orbetello”.

“Quindi, con oggi è partito tutto l’iter legislativo per trovare un percorso comune per il futuro della laguna di Orbetello e la creazione di un Consorzio che si occupi della gestione della stessa“, conclude Fabrizio Rossi, relatore e primo firmatario della proposta di legge.