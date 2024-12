Teatro, letteratura e musica: continuano gli eventi di Natale in paese e nelle frazioni

Magliano in Toscana (Grosseto). I giorni che precedono il Natale saranno a Magliano in Toscana ricchi di eventi e appuntamenti all’insegna delle festività e non solo.

Da domani, sabato 21 dicembre, a martedì 24 dicembre, in corso Garibaldi, nel borgo di Magliano, mercatino di Natale a cura della pro loco e realizzato in collaborazione con l’associazione Mercante in fiera.

Spazio anche al teatro sabato 21 dicembre: la compagnia Confine Zero presenta, alle 21.30, allo Chalet, “La ballata di Tiburzi e Puccini”. Uno spettacolo con Guido Targetti e Francesco Tozzi, musiche di David Vegni, regia di Guido Targetti e drammaturgia di Francesco Tozzi.

Alle 14.30, con ritrovo da Porta San Giovanni, trekking urbano alla scoperta della Magliano segreta in collaborazione con l’associazione Hakuna Matata: i partecipanti potranno scoprire alcuni angoli di grande fascino del borgo. Dall'”olivo della strega” ai camminamenti della cinta muraria, fino ad arrivare alla necropoli del Sassone (per informazioni e prenotazioni: cell. 335.7030719).

Domenica 22 dicembre spazio alla letteratura: alle 15, al centro di documentazione archeologica, Fulvia Perillo presenta il suo libro “Altre mitiche creature”, edito da Effigi, per l’evento organizzato dalla Commissione pari opportunità di Magliano in Toscana. A dialogare con l’autrice sarà la scrittrice Dianora Tinti.

Sempre domenica 22 dicembre, dalle 16, allo Chalet, apertura del mercatino di Natale a cura di Auser, precisione dei ragazzi, spettacolo a cura della parrocchia di Magliano e, alle 21, esibizione del corpo bandistico “G. Verdi” nella tensostruttura allo chalet.

Torna, da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre, in piazza della Repubblica a Magliano un appuntamento molto atteso dai più piccoli: la casa di Babbo Natale che, nei pomeriggi del 23 e del 24 dicembre, dalle 16 alle 19, è scenario per il teatro delle marionette e la “nevicata”. Sempre il 24 dicembre, alle 16, Babbo Natale arriverà in moto scortato dai centauri del moto club di Pereta per l’evento organizzato dal Comitato genitori.

Musica e spettacolo anche a Montiano. Lunedì 23 dicembre, alle 21.30, la chiesa di San Giovanni Battista accoglie il concerto gospel; dal 23 al 27, in piazza del Plebiscito, troverà dimora la casetta di Babbo Natale, mentre martedì 24 dicembre è atteso l’arrivo Babbo Natale.

Anche Pereta si anima lunedì 23 dicembre, alle 21, alla chiesa di Santa Maria per il concerto dei Madrigalisti e accoglie, alle 11 di mercoledì 25 dicembre, in piazza del Mercato, Babbo Natale, per l’iniziativa organizzata dalla pro loco locale.

Inoltre, fino al 6 gennaio in corso Garibaldi 1/3 a Magliano, sarà possibile visitare la mostra fotografica di Enzo Russo “Tutti mi dicon Maremma… Maremma”: scatti di una lunga carriera, che raccontano la bellezza e i cambiamenti di un territorio.

Tutte le attività sono gratuite. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio turistico (tel. 0564.592102 – e-mail info@vivimaglianointoscana.it).

Per eventuali modifiche al programma: www.comune.magliano-in-toscana.gr.it /home/novita