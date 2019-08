Consegnata l’auto che andrà in premio al vincitore della lotteria di Insieme in Rosa

E’ una Hyundai i10, una citycar dalla linea accattivante e dalle proporzioni classiche omologata per cinque che, nonostante le dimensioni, offre un baule spazioso e la sua capacità rientra fra le migliori della categoria.

E’ l’auto, proveniente dalla concessionaria Superauto di Grosseto, che andrà al vincitore del primo premio della lotteria di Insieme in Rosa onlus, un appuntamento diventato ormai un classico dell’associazione che aiuta i malati oncologici.

Al secondo classificato andrà invece una bici elettrica Smartway, 24V, 20″, e al terzo una bici a pedali Nilo, 26″, freni V-Brake. Ma i premi della lotteria che andranno a sostenere i progetti di solidarietà della onlus castiglionese, sono veramente tanti.

«Con il ricavato acquisteremo un monitor che renderà più veloci e mono dolorosi gli esami endoscopici e andrà all’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima – spiega Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa – e un ecoendoscopio che andrà all’ospedale Misericordia di Grosseto, uno strumento che manca e per il quale i pazienti che ne hanno bisogno, al momento, vengono mandati a Siena per fare questi esami. Appena avremo la possibilità di fare queste donazioni con i soldi raccolti, lo strumento, arriverà a Grosseto e servirà per fare delle ecografie dall’interno del corpo permettendo ai medici di vedere zone difficili come il pancreas grazie alla risoluzione della macchina».

Coloro che volessero acquistare i biglietti della lotteria possono farlo a: Follonica alla merceria Flo di via Cristoforo Colombo 4, a Castiglione della Pescaia all’edicola di via Ansedonia accanto alla farmacia comunale e sul lungomare di via Roma dove tutte le sere, vicino al piazzale Maristella, c’è il desk dell’associazione. Per le persone che volessero aiutare la onlus, da fuori provincia, sono a disposizione: il numero verde sul sito internet, la pagina Facebook oppure si può inviare una mail all’associazione e acquistarli tramite bonifico. In quel caso sarà poi cura dell’associazione recapitare il biglietto all’acquirente.