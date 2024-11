Sinistra Italiana: “Non coinvolti nelle decisioni del sindaco, il Comune snobba i cittadini”

Massa Marittima (Grosseto). Sinistra Italiana Massa Marittima è parte della coalizione ‘È già domani’, che ha vinto le elezioni amministrative, portando Irene Marconi a rivestire la carica di sindaco.

“Pur non avendo eletto nostri rappresentanti nel Consiglio comunale, in quanto membri di coalizione avremmo dovuto essere coinvolti maggiormente nelle decisioni prese da maggioranza e sindaco, a partire dalla formazione dell’attuale Giunta, con la figura del vicesindaco non legittimata dal voto, contrariamente a quanto annunciato in campagna elettorale, e nella gestione delle dimissioni dell’assessore Terrosi a 3 mesi dal voto, partendo dall’analisi delle motivazioni – dichiara Luca Angeli, di Sinistra Italiana Massa Marittima -. Non essendo coinvolti in queste scelte la coalizione, di fatto, non esiste, ma potrebbe”.

“Allo stesso tempo si registra una sostanziale difficoltà dell’amministrazione a comunicare e rendere partecipe la cittadinanza rispetto a scelte vitali sui beni comuni, pensiamo, in particolare, ai futuri progetti sul lago dell’Accesa e ai prossimi sviluppi su quanto già deciso nell’ambito delle comunità energetiche – sottolinea Angeli -. L’assenza di dialettica politica, unita a una scarsa circolazione delle informazioni, inficiano coesione e partecipazione della collettività massetana. Le buone politiche sono importanti, ma non bastano per creare un senso di comunità. Questo si costruisce intorno a una comunità cittadina coinvolta e responsabilizzata rispetto alle scelte che incideranno sul suo futuro”.

“Ci auguriamo che si possa costruire un diverso rapporto politico, all’interno della coalizione e nei confronti della comunità cittadina – termina Angeli -. In fondo, domani è già un altro giorno”.