Ospedale Sant’Andrea, Mazzocco: “Due ortopedici se ne vanno, reparto a rischio chiusura definitiva”

Massa Marittima (Grosseto). “L’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima vede un altro servizio storico e fondamentale per il territorio a rischio chiusura definitiva”.

Paolo Mazzocco lancia l’ennesimo allarme e scuote la politica locale affinché prenda immediatamente posizione.

“Venerdì 15 dicembre se ne andranno, come ampiamente preannunciato, due ortopedici – spiega Mazzocco -. Il primario, dottor Simonetti, e il dottor F.Bozzi. La conseguenza, visto che ad oggi niente è stato fatto per la loro sostituzione, è che chiuderanno la sala operatoria ortopedica, con tutto ciò che ne consegue sia per gli interventi programmati che per le urgenze traumatologiche”.

“Proprio perché lo sapevamo da mesi – continua Mazzocco –, stride ancor di più il silenzio dei vertici Asl e delle istituzioni locali, che avvolge e tenta di anestetizzare la questione. Il combinato disposto della Radiologia, ridotta ai minimi termini, e dell’Ortopedia, che si ritrova dimezzata, la Pneumologia con oramai un solo medico, il Pronto soccorso che lavora in affanno da anni, fa temere non poco sul futuro prossimo di tutte le attività svolte dal nostro ospedale (nostro nel senso delle Colline Metallifere)”.

“Di contro – conclude il suo intervento Paolo Mazzocco –, il giorno dopo si inaugureranno i nuovi ambulatori al primo piano e lì si che ci saranno tutti, vertici della Asl, sindaco, assessori e politici vari. Tutti al taglio del nastro di nuovi ambienti, mentre si svutano drammaticamente quelli che abbiamo. Bene, ci dicano chiaramente cosa intendono fare con il Sant’Andrea, a parte calce e cemento, e guardino negli occhi gli operatori sanitari che da anni si stanno facendo la pelle dentro l’ ospedale e soprattutto i cittadini, ignari di cosa sta accadendo”.