“Medioevo nel Borgo” e Palio: il Comune ricerca partner per partecipare a bando regionale

Roccastrada (Grosseto). Il Comune di Roccastrada avvia un procedimento di co-progettazione per la condivisione di un progetto riguardante le manifestazioni di rievocazione storica “Medioevo nel borgo” e “Palio storico delle Contrade”, eventi che storicamente animano la frazione di Roccatederighi nel mese di agosto.

L’amministrazione comunale ha interesse a valorizzare le due manifestazioni quali espressione, oltre che del patrimonio storico ed artistico, delle forme della cultura popolare e delle tradizioni locali, promuovendo nel contempo il più largo coinvolgimento dell’associazionismo e ricercando la collaborazione di altri partner istituzionali o meno.

In previsione della prossima uscita di uno specifico bando della Regione Toscana che finanzia progetti destinati a valorizzare le associazioni inserite nel calendario delle rievocazioni storiche della Toscana, calendario all’interno del quale la Pro Loco Roccatederighi Aps è regolarmente inserita con queste due manifestazioni, il Comune intende attivare questo percorso di co-progettazione condiviso e finalizzato a quanto suddetto.

“Due manifestazioni di eccellenza, quelle individuate, e che sono le uniche del nostro territorio ad essere inserite nel calendario regionale delle rievocazioni storiche – dichiara il sindaco Francesco Limatola –, che, insieme alle numerose feste, sagre ed eventi culturali che vengono organizzati periodicamente dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale, riescono a valorizzare le eccellenze del nostro territorio, dalle tradizioni al folklore ai prodotti tipici locali”.

Le associazioni interessate potranno partecipare compilando l’istanza di manifestazione di interesse che, assieme al bando in versione integrale, sono in pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per la durata di venti giorni e cioè fino alla data del 5 febbraio prossimo.

Per informazioni sull’avviso, contattare il dott. Marzio Marziali al numero 0564.561218 o all’indirizzo e-mail m.marziali@comune.roccastrada.gr.it.