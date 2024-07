Teatro, cultura ed enogastronomia: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Roccastrada (Grosseto). Ancora una settimana ricchissima di eventi, quella che è appena iniziata e che sarà all’insegna del teatro amatoriale e della cultura, grazie alla rassegna organizzata dall’amministrazione comunale di Roccastrada, oltre all’enogastronomia, con le feste dello gnocco e del tortello nel pallone a Sticciano Scalo, e della birra a Roccatederighi. Completa gli eventi della settimana la presentazione di un libro a Torniella.

Il programma

Ma vediamo nello specifico quali sono gli eventi che caratterizzeranno il fine settimana da giovedì 25 fino a domenica 28 luglio nel territorio comunale di Roccastrada.

Giovedì 25 luglio, alle 18.30, nella sala del circolo Arci di Torniella, la Pro Loco Piloni Torniella, in collaborazione con la biblioteca paesana e la filarmonica popolare di Torniella, presentano “La tessitrice” di Alessandra Cotoloni (San Paolo Edizioni). L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale.

Venerdì 26 luglio, alle 21.15, in piazza Garibaldi a Roccatederighi è in programma la quarta serata della rassegna di teatro amatoriale “Teatro sotto le stelle a Roccastrada” con la compagnia teatrale “La compagnia dell’anello”, che metterà in scena la commedia “Missione da i’ Paradiso”. Anche in questo caso l’organizzazione della rassegna è a cura del Comune di Roccastrada con il contributo di Cassa di Risparmio di Firenze. Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito. Sono previste altre tre date in altrettante frazioni del territorio comunale nelle quali si alterneranno le compagnie “La prova generale” e “la Compagnia dell’anello”.

In località San Martino, a Roccatederighi, l’Asd Alta Maremma organizza la Festa della Birra sotto i castagn,i nei giorni venerdì 26 e sabato 27 luglio.

Sticciano Scalo ospita invece sabato 27 e domenica 28 luglio, per il secondo fine settimana, nella struttura polivalente di Sticciano Scalo in via Vecchia, la ^ Sagra dello gnocco e del tortello nel pallone, con ristorante aperto dalle 19.30. La sagra è organizzata dall’Associazione sportiva dilettantistica Sticciano, con la collaborazione della Pro Loco Sticciano ed il patrocinio del Comune di Roccastrada.