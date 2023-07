Apre il nuovo parcheggio sulla costa: disponibili 400 posti auto in più

Scarlino (Grosseto). Da sabato 22 luglio i bagnanti, ma anche i dipendenti delle strutture ricettive, avranno a disposizione altri 400 posti per lasciare le loro auto e andare sulla spiaggia scarlinese.

L’amministrazione comunale ha terminato i lavori di sistemazione dell’area nei pressi della Corte dei Tusci (via delle Colacchie) in pochi giorni: nello spazio ci sono 270 posti auto a pagamento – la tariffazione è la stessa degli altri parcheggi costieri – mentre circa altri 120, al lato del canale, sono liberi. L’opera è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che dallo scorso anno sta lavorando per regolamentare le aree destinate ai veicoli al lato della provinciale che collega il Puntone a Follonica: le condizioni del passato non erano più perseguibili quindi occorreva trovare una soluzione.

«E l’abbiamo trovata – dichiara il sindaco Francesca Travison –. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto: non è stato semplice risolvere questioni annose che abbiamo ereditato e che non potevano più essere portate avanti per svariati motivi. Siamo riusciti a trovare una soluzione, attesa dalla popolazione e dai turisti, che ha comportato un impegno economico importante, una soluzione che mai era stata proposta prima e che darà alla zona costiera altri 400 posti auto per rispondere alle esigenze di coloro che frequentano il tratto di spiaggia che dal confine di Follonica arriva al Puntone. Non solo: abbiamo deciso di lasciare circa 120 posti auto liberi per i dipendenti delle strutture ricettive. Da sabato 22 luglio quindi il parcheggio sarà aperto. Ringrazio la mia Giunta, gli uffici comunali e le Bandite di Scarlino per il lavoro svolto in totale sinergia».