Verso il ballottaggio, il centrosinistra: “Pronti per la campagna elettorale”

“Dopo il riconteggio dei voti in una sezione e la sentenza del Tar, l’incertezza è finita e adesso si apre una nuova fase mai vissuta nella nostra città: il commissariamento“.

A dichiararlo, in un comunicato, è la coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura di Andrea Benini a sindaco di Follonica.

“Come coalizione, rinnoviamo il saluto a Alessandro Tortorella, che gestirà Follonica con l’incarico di Commissario prefettizio, augurandogli un buon lavoro – continua la nota -. Chiediamo in questo momento di avere pazienza e di aspettare i prossimi mesi con fiducia. Fra non molto torneremo ad avere Andrea Benini nuovamente eletto sindaco e pienamente operativo, come lo è stato in questi mesi. Fa piacere che anche la destra lo riconosca quando parla di ‘attivismo’ della giunta. La coalizione di centrosinistra è fiera dell’ottimo lavoro svolto dalla intera Giunta e dai nostri consiglieri comunali. Noi siamo pronti fin da adesso per il futuro turno di ballottaggio“.

“I risultati elettorali ci rendono fiduciosi, ovvero i 1200 voti di distacco tra Benini ed il secondo arrivato, così come i numerosi atti amministrativi approvati in soli sei mesi. Presto saremo di nuovo in campagna elettorale: da un lato troveremo non solo un sindaco che ha ben lavorato, ma anche una Giunta già definita ed affiancata dai consiglieri comunali, dalla coalizione e da tanti singoli cittadini. Dall’altra parte invece un candidato, spesso in bilico, messo in dubbio dalla sua stessa coalizione (ci ricordiamo bene come la Lega auspicasse nuove elezioni, forse per cambiare il candidato sindaco) e privo di nomi certi per comporre la giunta – termina il comunicato -. Mentre Benini, sempre un passo avanti, ha già anticipato che confermerà i cinque assessori, dall’altra parte si gioca ancora a carte coperte senza indicare nessun nome dell’eventuale giunta, tranne quello dell’onnipresente Pizzichi, che di fatto spesso interviene come ‘assessore ombra’ all’urbanistica. Dunque, da un lato la certezza dei numeri e dei nomi dei protagonisti, dall’altro incertezza e avventurismo“.