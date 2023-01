I giovani protagonisti della politica: iniziativa della coalizione di centrodestra nelle scuole

Avvicinare i giovani alla politica facendoli diventare protagonisti. È l’iniziativa promossa dalla coalizione di centrodestra cittadina attraverso lista Vivarelli Colonna, Forza Italia Ppe, Fratelli d’Italia, Lega e gruppo misto, che hanno condiviso un percorso per coinvolgere le classi di alcune scuole di Grosseto.

L’iniziativa si articolerà in più momenti. In prima battuta è previsto un incontro di conoscenza che vedrà la partecipazione di alcuni assessori e consiglieri comunali. L’intento è quello di spiegare agli studenti le differenze tra Giunta e Consiglio comunale, quali sono le modalità di svolgimento del Consiglio comunale, quali mozioni si discutono e quali si votano. Successivamente è prevista la partecipazione delle classi coinvolte nel progetto al Consiglio comunale e, infine, un incontro conclusivo tra gli studenti, alcuni consiglieri e assessori per raccogliere i feedback degli studenti.

Per le classi degli istituti superiori del triennio, nell’ambito del progetto Pcto, viene inoltre anche proposto “Studenti consiglieri comunali per un giorno“. Gli studenti saranno impegnati in una seduta consiliare confrontandosi su alcune tematiche di particolare interesse del territorio.