“Pop Cast – Castiglione Sound Festival”: Luci Corsi in concerto

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Secondo appuntamento per il “Pop Cast – Castiglione Sound Festival”, la rassegna musicale organizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia con Arezzo Men/Go Music Fest.

Ad animare l’estate castiglionese giovedì 8 agosto, in piazza Orto del Lilli, a partire dalle 21.30, sarà Lucio Corsi, una delle voci più originali e talentuose del panorama musicale italiano contemporaneo che, attraverso le sue canzoni, sa trasformare il proprio mondo surreale in poesia.

«Dopo la bellissima serata del 4 luglio scorso con Ditonellapiaga – dichiara Paco Mengozzi -, torna l’appuntamento del “Pop Cast – Sound Festival” con i concerti inpiiazza Orto del Lilli. C’è grande attesa per il secondo concerto della rassegna, quello con Lucio Corsi, un artista di casa, e attendiamo una grande folla per una serata bellissima e suggestiva che attirerà un pubblico molto variegato per il genere musicale proposto. Siamo contenti di come sta procedendo questa rassegna e la macchina organizzativa è già in moto anche per l’ultimo grande appuntamento, il concerto al Calasole che vedrà protagonisti Colapesce e Dimartino, che va a chiudere una prima stagione incredibile».

Lucio Corsi

Lucio Corsi è nato nel 1993 a Vetulonia. Fin da giovane ha mescolato cantautorato, folk-pop e glam rock, creando un suono unico e distintivo. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2014 con l’EP “Vetulonia Dakar”, seguito da “Altalena Boy” nel 2015, che gli ha aperto le porte del successo, permettendogli di esibirsi al Miami Festival e di aprire concerti per gli Stadio. Nel 2017 ha pubblicato “Bestiario musicale”, un album concettuale con temi favolistici dedicati agli animali della Maremma toscana. Questo album ha consolidato la sua reputazione, portandolo ad aprire i concerti di artisti come Brunori Sas e Baustelle. Il suo lavoro più recente, del 2020, “Cosa faremo da grandi?”, prodotto da Francesco Bianconi e Antonio Cupertino, ha ricevuto lodi per le sue sonorità orchestrali e i testi visionari, confermandolo come una delle figure più innovative della scena musicale italiana.

«Felicissimi di avere come ospite della nuova rassegna castiglionese di musica leggera – dichiara il sindaco Elena Nappi –, un concittadino che ha raggiunto il successo nel mondo del pop ,dove è sempre più difficile emergere ed essere riconosciuti nel tempo, senza essere considerati una semplice meteora o un fenomeno occasionale. Dopo quasi 10 anni dall’ultima apparizione in un concerto nel nostro paese, credo sia un importante ritorno che fa piacere ai nostri concittadini, ai turisti, ma anche all’artista perché esibirsi davanti al pubblico di casa è sempre un’emozione piacevole».

L’ultimo appuntamento del “Pop Cast – Castiglione Sound Festival”, il concerto al Calasole live con Colapesce e Dimartino, è anticipato al 3 settembre, sempre alle 18.30 alla spiaggetta della darsena di Castiglione della Pescaia.