Festività natalizie, Comune incontra operatori turistici: “Acquisteremo parte delle luminarie”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha incontrato gli operatori turistici del territorio per discutere le attività delle festività di Natale e l’installazione delle luminarie.

Il sindaco Elena Nappi, l’assessore al turismo Susanna Lorenzini, i responsabili dei settori Turismo, Comunicazione e Cantiere comunale hanno incontrato i presidenti delle associazioni locali di albergatori, stabilimenti balneari, Consorzio Maremma Experience, Centro commerciale naturale per condividere le scelte per le prossime festività natalizie.

«Ogni anno il Comune si fa carico della spesa per l’affitto e l’installazione delle luminarie che portano la magia del Natale nel capoluogo e in tutte le sue frazioni. Quest’anno – spiega Elena Nappi – abbiamo invece pensato ad un investimento a lungo termine acquistando parte delle luminarie, che saranno montate direttamente dagli operai del Cantiere comunale e che rimarranno di nostra proprietà, così da poter essere utilizzate negli anni futuri. Un investimento che ci permetterà di ottimizzare le risorse economiche dedicate e implementare ogni anno la quantità di fili luminosi in modo da illuminare sempre più vie sia nel capoluogo che nella frazioni».

«Una progettualità condivisa – continua l’assessore al turismo, Susanna Lorenzini – da tutti gli operatori turistici del territorio, ai quali chiediamo di pensare alla decorazione delle vetrine delle proprie attività, siano esse aperte che chiuse, nel rispetto di chi deciderà di venirci a trovare ed anche del lavoro e dell’impegno di chi dà un servizio per la maggior parte dell’anno, indipendentemente dalla stagione vera e propria, considerando soprattutto il fatto che anche le altre stagioni posso fare la differenza nell’economia del territorio».

«Si tratta di un investimento importante – aggiunge il sindaco – frutto di attenta riflessione e valutazione da parte di tutti i soggetti interessati, che consentirà al Comune di agire in proprio sia nell’installazione che nella manutenzione delle luminarie. Questo ci permetterà di intervenire in tempo reale in eventuali problematiche, dando anche la possibilità di risparmiare risorse sulle certificazione che fino allo scorso anno erano affidate a tecnici esterni e che dal 2024 possono essere effettuate dai nostri elettricisti, qualificati certificatori per tutti gli interventi che fanno sugli impianti ed i progetti pubblici».

«Come ogni anno – conclude la prima cittadina – vogliamo rendere il nostro paese piacevole ed attrattivo anche durante le festività, ma con l’obiettivo di investire nel migliore dei modi le risorse a disposizione, consapevoli che questo rappresenta l’inizio di un progetto di investimento, che vedrà il suo completamento nei prossimi anni e che porterà ad illuminare durante le festività natalizie tutti gli angoli del Comune».