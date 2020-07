Coronavirus: quattro nuovi casi in provincia di Grosseto, un altro in attesa di conferma

Dopo cinque giorni consecutivo senza nuovi contagi, quattro nuovi casi positivi al Coronavirus, più un altro in attesa di conferma, sono stati riscontrati in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, mercoledì 22 luglio, alle 14 di oggi, giovedì 23 luglio.

A Grosseto città sono risultati positivi una donna di 47 anni, un uomo di 74 anni, un uomo di 85 anni e un donna di 100 anni (tutti ricoverati in ospedale). A Castiglione della Pescaia una donna di 44 anni è in attesa di conferma.

Dalle 14 del 22 luglio alle 14 del 23 luglio sono stati effettuati 554 tamponi nelle province della Asl Toscana Sud Est (Grosseto, Arezzo e Siena).

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto sale quindi a 417 unità, di cui 223 nel capoluogo maremmano; il totale della persone guarite rimane stabile a 371 unità (di cui 192 a Grosseto).

Il totale delle persone attualmente positive in Maremma sale quindi a 20 persone: 14 in isolamento domiciliare e 6 ricoverate in ospedale.

Il numero dei decessi rimane stabile a 24 persone.

Nella Asl Toscana Sud Est ci sono in totale 38 casi in carico, di cui 30 persone in isolamento domiciliare, 4 ricoverate, 1 ricovero extra Asl, 1 persona trasferita in un altro territorio, 2 in Rsa. I guariti sono 1389.