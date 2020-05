Coronavirus: nessun nuovo caso in provincia di Grosseto, 4 guariti e 2 persone morte

Per il quarto giorno consecutivo, nessun nuovo caso positivo al coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, sabato 30 maggio, alle 14 di oggi, domenica 31 maggio.

Inoltre, tra venerdì 29 e sabato 30 maggio, sono state dichiarate guarite 4 persone, di cui 3 ieri: una residente nel comune di Follonica, una residente nel comune di Grosseto e una residente nel comune di Monte Argentario.

Purtroppo, nelle ultime 24 ore, sono morte due persone che erano risultate positive al virus: un uomo di 71 anni, ricoverato dal 16 marzo con uno quadro clinico estremamente complesso, e una donna di 96 anni, ospite della Rsa Pizzetti di Grosseto. Entrambi i deceduti erano ricoverati all’ospedale Misericordia.

Il totale delle persone positive al Coronavirus in provincia di Grosseto rimane quindi fermo a 395 unità, di cui 214 nel capoluogo maremmano (da tre settimane non si registrano casi positivi in città), mentre il totale della persone guarite sale a 353 unità (di cui 185 a Grosseto).

Il totale delle persone attualmente positive in Maremma scende a 19 (ieri erano 25), mentre il numero dei decessi sale a 23 unità.