La Bandiera Blu sventola su Marina e Principina: il Comune ottiene ancora il riconoscimento

L’edizione numero 35 della Bandiera Blu curata dalla Fee (Foundation for environmental education) ha visto nuovamente premiati il Comune di Grosseto e le sue spiagge di Marina e Principina, che rientrano dunque nel totale delle 35 assegnazioni ottenute dalla regione Toscana.

Non basta il mare: per aggiudicarsi l’ambito vessillo blu occorre, infatti, disporre di un sistema di servizi completo che la giuria nazionale valuta in base a ben 32 criteri molto dettagliati e aggiornati di anno in anno. Sono precisi standard di qualità, in sostanza, che spaziano dalla qualità delle acque fino alla valutazione generale delle politiche di valorizzazione della aree naturalistiche, e che la stessa Fee considera da sempre come indicatori di un percorso virtuoso.