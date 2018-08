Massa Marittima, la Asl replica a Forza Italia: “Nessun taglio alla reperibilità in Chirurgia”

Nessun taglio, nessun depotenziamento. La reperibilità in Chirurgia rimane.

E’ la precisazione della Asl Toscana sud est in seguito alle dichiarazioni del coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Marrini, sull’ospedale di Massa Marittima.

“La reperibilità chirurgica al Sant’Andrea rimane, sia di notte che nei festivi – dichiara il direttore generale Enrico Desideri –. Nulla è stato tolto, né sarà depotenziato, quindi non è corretto parlare di ridimensionamento. L’obiettivo che stiamo perseguendo è invece proprio di offrire servizi sicuri ai cittadini. Nel 2017 la Chirurgia d’urgenza dell’ospedale di Massa Marittima ha avuto solo 3 casi, tra turni notturni e festivi. Troppo pochi per garantire sicurezza delle cure. Quindi, come stiamo facendo da tempo anche in altre zone, se di notte o nei giorni di festa si presentano pazienti gravi li centralizziamo portandoli a Grosseto e assicurando loro la migliore presa in carico. La filosofia che ci deve ispirare è curare il paziente nell’ospedale più adatto al suo problema e non in quello più vicino. Già lo facciamo per altre patologie tempo-dipendenti, per esempio l’infarto miocardico acuto”.