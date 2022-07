Lite in un locale sulla spiaggia: uomo arrestato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale

In vista della stagione estiva appena iniziata, i Carabinieri di Orbetello stanno intensificando la presenza e i servizi preventivi di controllo del territorio, con particolare riguardo ai reati legati al turismo estivo e ai disordini del fine settimana.

In via preventiva i militari controlleranno meticolosamente le aree balneari del territorio di competenza, oltre ai centri abitati e alle campagne, per prevenire il fenomeno dei furti sulle auto in sosta dei bagnanti e quelli in abitazione.

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, i Carabinieri hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, a seguito di un intervento scaturito da un’accesa discussione sorta nei pressi di un locale in località Giannella, nel comune di Orbetello.