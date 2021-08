Afghanistan, Vivarelli Colonna: “Emergenza umanitaria, pronti ad accogliere i rifugiati”

“Sono ancora vive nella nostra memoria le immagini dei volti disperati dei tantissimi afghani costretti a fuggire dal proprio Paese a causa della presa di potere da parte del regime talebano“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“Restare indifferenti davanti al dolore di un intero popolo, davanti ai soprusi che sono costretti a subire, alla privazione delle libertà e della dignità che sono alla base della vita di ogni essere umano è impossibile: il Comune di Grosseto si mette a disposizione per ospitare i richiedenti asilo e rifugiati che arriveranno nei prossimi giorni in Italia – spiega il sindaco -. Al momento stiamo verificando, in raccordo con Anci, Prefettura e Governo, di poter trovare un sistema di sostegno concreto“.

“Quella del popolo afghano è una vera e propria emergenza umanitaria che ci tocca nel profondo e che richiede una risposta pronta e attenta per la realizzazione di una rete di accoglienza che coinvolga sia le istituzioni locali che gli organismi nazionali ed internazionali. In questo meccanismo di solidarietà il Comune di Grosseto è pronto a fare la sua parte – termina Vivarelli Colonna –. Da sempre, come sindaco e con tutte le forze di coalizione che mi sostengono, siamo e saremo sempre pronti ad essere ospitali nei confronti dei rifugiati politici; ribadiamo invece il nostro fermo impegno nel combattere ogni forma di immigrazione clandestina“.