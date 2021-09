Verso le amministrative, Vivarelli Colonna: “Abbiamo fatto rinascere Marina”

“Le frazioni come il centro: non è uno slogan elettorale ma, molto più semplicemente, la direttiva principale che da cinque anni regola il nostro lavoro“. Così Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, descrive i risultati dell’amministrazione del territorio.

“In questo periodo abbiamo lavorato molto per rendere Marina una vera risorsa per tutta la Maremma, valorizzandone le vocazioni, riqualificando le infrastrutture, organizzando eventi e iniziative di richiamo – spiega il sindaco –. Come abbiamo già avuto modo di dire, sono i fatti a parlare per noi e, ora, il nostro obiettivo è quello di proseguire sulla strada tracciata con il massimo impegno. Il patrimonio naturalistico della zona è stato oggetto di continue attenzioni e cure. Abbiamo messo a punto anche un Piano attuativo per la realizzazione di un parco didattico ambientale nell’area della pineta, a dimostrazione di quanto crediamo nella valorizzazione delle risorse del territorio. E poi la cura del verde comunale, la manutenzione della pineta, le migliaia di nuove piantumazioni, il completamento della pista ciclabile di collegamento con il centro. Sono state potenziate, inoltre, le attività di controllo ambientale attraverso risorse come i vigili volontari a cavallo, le guardie ambientali per la tutela delle aree verdi, il dispiego dei droni per la prevenzione degli incendi”.

“Naturalmente – prosegue Vivarelli Colonna – non ci siamo fermati qui: dopo anni di triste degrado, il Forte San Rocco è tornato a splendere grazie a un’opera di profondo restyling che ha interessato anche le aree a ridosso, l’illuminazione, lo spazio circostante che è finalmente diventato un luogo in cui ritrovarsi e organizzare eventi di richiamo per cittadini e turisti. Abbiamo lavorato per il benessere delle nostre spiagge, dato il nostro sostegno concreto agli imprenditori del settore balneare attraverso l’estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 2033, favorito il progetto delle colonie, implementato iniziative dal prezioso valore sociale come ‘Mare per tutti’ attraverso l’acquisto di ombrelloni dedicati alle persone con disabilità dislocati in numerosi stabilimenti. Durante il nostro mandato, poi, abbiamo favorito il ritorno a nuova vita della Rotonda, che dopo anni di degrado è tornata ad essere un luogo di aggregazione e socialità”.

“L’attenzione all’organizzazione di eventi attrattivi è stato un altro importante canale operativo: in questo solco si pongono i protocolli d’intesa con la Pro Loco e con la società Porto della Maremma di Marina di Grosseto per l’organizzazione di iniziative di richiamo, la cura delle attrezzature ludiche, le manifestazioni sportive che si sono succedute nel corso degli anni, che hanno riguardato discipline come il triathlon, il beach tennis, la vela, la pesca – sottolinea Vivarelli Colonna -. Abbiamo ospitato eventi irripetibili come i concerti nell’incantevole cornice della Fortezza e l’indimenticabile esibizione delle Frecce Tricolori del 2017: vogliamo continuare così. Ci siamo concentrati anche sulla manutenzione stradale, che ha interessato i seguenti tratti: via dei Platani, via del Tombolo, il lungomare Leopoldo II Lorena, via del Tulipano, via del Maestrale, via della Fiumara, via delle Rocchette, via IV Novembre, il parcheggio di via Grossetana. In via delle Colonie abbiamo creato più di 300 nuovi posti auto all’ombra della pineta, per favorire la presenza turistica nella zona di Rosmarina, oltre a circa 70 posti auto gratuiti lungo la strada. Va poi menzionata la riqualificazione delle strutture sportive, come la palestra di via Maroncelli, il pattinodromo, l’impianto del tennis, il progetto definitivo per l’adeguamento sismico dell’istituto scolastico di via Baracca, l’apertura dell’info-point comunale. Ci siamo concentrati, inoltre, sull’economia e sulla fiscalità, con misure e agevolazioni ben determinate in favore di cittadini ed esercenti: basti pensare che, rispetto a cinque anni fa, la tariffa annuale di occupazione del suolo per edicole, attività di somministrazione e carrelli espositivi è scesa del 15%, mentre quella stagionale addirittura del 50%. Anche la Tari è stata ridotta (-20% per le utenze domestiche e -21/25% per le utenze non domestiche). Una mano concreta, dunque, per favorire il consolidamento delle attività economiche e ricettive, in particolar modo in seguito alla crisi pandemica”.

“Grazie a queste e ad altre iniziative, che sono sotto gli occhi di tutti, abbiamo dato vita alla nostra visione di un territorio comunale omogeneo e, allo stesso tempo, valorizzato nelle sue particolarità. Ora, il futuro. Un avvenire che ci vedrà ancora più protagonisti: potenzieremo le azioni di manutenzione stradale, interverremo sul corso di Marina, preserveremo il decoro della zona, proseguiamo con l’installazione dell’illuminazione a led, aumenteremo le attività di controllo per la salute delle aree verdi, delle spiagge e del mare, continueremo a puntare sui grandi eventi e sulla linea delle agevolazioni fiscali – termina Vivarelli Colonna –. I fatti ci danno ragione, il futuro ci darà modo di consolidare questi progressi e raggiungere nuovi traguardi per Marina”.