Imposta di soggiorno, Biondi: “Sarà rivisto il regolamento, modifiche alle tariffe”

“In riferimento alla tematica riguardante l’imposta di soggiorno e la sua applicazione nei confini del Comune di Gavorrano, oggetto anche di articoli di stampa, mi preme in qualità di neo sindaco illustrare il percorso condotto a seguito dell’insediamento della nuova amministrazione comunale“.

A dichiararlo è Andrea Biondi, sindaco di Gavorrano.

“Mi preme in primis ribadire la volontà di questa amministrazione di istituire la consulta del turismo per avere un luogo istituzionale di confronto fra l’amministrazione comunale e le rappresentanze locali degli operatori turistici; in virtù dell’impegno assunto nei confronti delle associazioni di categoria nei recenti incontri con l’amministrazione, le modifiche del regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno saranno una delle prime questioni da sottoporre all’esame della consulta, con gli obiettivi di razionalizzare le scadenze previste per le dichiarazioni con i termini di versamento dell’imposta e di procedere ad una revisione delle tariffe attualmente vigenti – spiega il sindaco -. Siamo infatti consapevoli del fatto che le attuali aliquote creano uno svantaggio alle strutture turistico-ricettive del territorio, in primis ai piccoli operatori, che si trovano a dover rivedere i prezzi al ribasso per mantenere un certo livello di competitività con le strutture dei Comuni limitrofi, dove sono previste aliquote di imposta più basse“.

“Siamo al contempo consapevoli che le modifiche sopra dette dovranno essere compatibili con i vincoli del bilancio comunale, dato che minori entrate significano obbligatoriamente minori spese, e sinceramente sfido qualunque consigliere comunale, sia di maggioranza che di opposizione, ad indicare un servizio o spesa di personale al momento rinunciabile per il nostro Comune – continua Biondi -. Preme sottolineare che l’istituzione della consulta e la revisione del regolamento rappresenteranno solo i primi passi di un percorso di dialogo e condivisione fra l’amministrazione comunale e gli operatori turistici, nella consapevolezza che l’offerta turistica del nostro territorio presenta ad oggi ampi margini di miglioramento e sviluppo che questa amministrazione intende favorire ed incentivare“.

“In quest’ottica ricordo l’importante opera attualmente svolta dall’Ambito turistico della Maremma Toscana Area Nord, composto da otto Comuni dell’area nord della provincia, che in Toscana si sta distinguendo per la progettualità e i risultati ottenuti e nell’ambito della quale il Comune di Gavorrano svolge un ruolo fondamentale in termini di collegamento fra la costa e l’entroterra – termina Biondi –, nonchè come sede del Parco minerario“.