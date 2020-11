Lite in Comune, l’amministrazione: “Consigliere aggredito e ferito, ha presentato denuncia”

L’amministrazione comunale di Orbetello “esprime il proprio rammarico per quanto accaduto oggi all’interno della propria sede“.

“Un consigliere comunale è stato aggredito fisicamente da un dipendente al termine di un normale incontro di lavoro, tutto ciò è avvenuto alla presenza di diversi testimoni – si legge in una nota del Comune -. Il consigliere si è recato successivamente alla caserma dei Carabinieri per presentare denuncia e successivamente al Pronto Soccorso per accertamenti del caso. L’amministrazione comunale attende fiduciosa l’evoluzione delle indagini da parte dei Carabinieri e, nel rinnovare la propria vicinanza e solidarietà al consigliere coinvolto, si riserva di attuare provvedimenti disciplinari se venisse confermata la responsabilità del dipendente dell’ente di quanto accaduto”.